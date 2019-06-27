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شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان "أذن البحر المبخر"

أخبار العالم العربي

شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان
Reuters
محمد بن سلمان
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تضمنت قائمة الطعام على مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، لمحمد بن سلمان في القصر الأزرق الرئاسي في سيئول العديد من الأطباق الكورية الشعبية.

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وشملت القائمة التي قدمت باللغتين العربية والكورية أمس الأربعاء الـ"بيبيمباب" (خليط خضروات جبلية) مع حساء القصر الملكي، لحم ضلوع البقر المشوي،
سلطة لحم السلطعون، إضافة إلى أذن البحر المبخر من جزيرة تشونغ سان.

كما ضمت لائحة الطعام حساء مصنوع من 5 أنواع من الحبوب، أما قائمة الحلويات فشملت آيس كريم التمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة، إضافة إلى "أوميغا" الشاي التقليدي الكوري.

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والوفد المرافق له كوريا الجنوبية لمدة يومين، في أول زيارة لولي عهد سعودي منذ عام 1998.

شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان أذن البحر المبخر
شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان بيبيمباب
شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان لحم ضلوع البقر المشوي
شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان
شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان

المصدر: عكاظ

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