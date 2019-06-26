أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير السعودي محمد بن سلمان، في سيئول، عن أمله في رفع مستوى العلاقة القائمة بين البلدين إلى درجة أعلى.

وقال الرئيس مون، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "إن أول زيارة لولي العهد السعودي للبلاد لها مغزى كبير، ونتطلع إلى أن تتطور العلاقة بين البلدين نحو الازدهار المشترك"​​​.

وأكد الرئيس مون على أهمية المملكة العربية السعودية لكوريا، واصفا إياها بأنها المورد الأول للنفط الخام لكوريا، وأنها الدولة الأكبر حجما، من حيث مشاريع الإنشاءات التي تضطلع بها الشركات الكورية في الخارج؛ فضلا عن أنها أكبر دولة مستثمرة في كوريا.

بدوره، قال ولي العهد السعودي، "البلدان شريكان في جميع المجالات، سواء كان في السياسة والأمن والدفاع والثقافة وغيرها"، موضحا بأنه يتطلع الى تأسيس علاقة التعاون الاستراتيجي والمهم، التي تنتج القيم المضافة، من خلال أعمال الشراكات الحيوية بين شركات البلدين.

وتوقع ولي العهد محمد تعزيز علاقة البلدين في التجارة والاستثمار، مشيرا الى استعداد بلاده للتعاون في مختلف المجالات منها الطاقة والسيارات والسياحة والصحة وغيرها.

وأكد على أن شعبي البلدين سيتمتعان بالازدهار والحياة المستقرة أكثر، عبر التعاون الاقتصادي والدفاعي.

وتتواصل زيارة الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له إلى جمهورية كوريا الجنوبية. وعلى هامش الزيارة، تم إبرام جملة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك