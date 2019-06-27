كشف اللواء احمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة لـ"الجيش الليبي" أن الطيار الأمريكي، جيمي سبونوغل، الذي قبض عليه في مايو الماضي اجتاز دورة على قيادة الميراج "إف -1".

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وأكد المسماري في مؤتمره الصحفي الدوري أن الطيار الذي قبض عليه في منطقة الهيرة بعد إسقاط طائرته، هو طيار يحمل الجنسية الأمريكية ويقطن بولاية فلوريدا.

وذكر المتحدث باسم القيادة العامة لـ"الجيش الليبي" أن سبونوغل، تم تجنيده ونقل من الولايات المتحدة إلى تركيا ومنها إلى مدينة مصراتة الليبية.

وقال المسماري إن الطيار الأمريكي اعترف أثناء التحقيق معه بأنه استهدف خلال الغارات التي نفذها طرقا وجسورا وخدمات عامة، مضيفا أيضا أن سبونوغل أقر بأنه "طلب منه استهداف تجمعات سكانية وأهداف أخرى وامتنع عن ذلك".

وبشأن سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدينة غريان أمس، صرّح المتحدث باسم "الجيش الليبي" بأن "معركة غريان بدأت على الفيسبوك قبل أن تبدأ على أرض الواقع"، وألقى باللوم على "خلايا نائمة أمنت تقدم المليشيات لمواقع على أطراف غريان".

وشدد المسماري على أن معركة غريان لم تنته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجيش لديه خطط بديلة، في إشارة على ما يبدو إلى المكان الذي ستنتقل إليه غرفة العمليات الرئيسة للجيش بعد غريان.

المصدر: RT