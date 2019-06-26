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ضبط لص أردني في لبنان يمتهن سرقة السيارات

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ضبط لص أردني في لبنان يمتهن سرقة السيارات
Globallookpress
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أعلنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها ضبطت أردنيا يمتهن سرقة السيارات.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدة من داخل السيارات بواسطة الكسر والخلع ضمن محافظة مدينة بيروت، من قبل مجهول الهوية ينفذ عملياته بأوقات مختلفة نهارا أو ليلا، حيث بينت التحريات من مناطق حصول السرقات أن الجاني يستخدم في تنفيذ عملياته سيارة مستأجرة نوع "كيا بيكانتو" لون أزرق.

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ونتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد هويته ويدعى: ط. أ. (مواليد عام 1984، أردني).

وبتاريخ 24/6/2019، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في منطقة جونيه، وضبطت السيارة المستخدمة من قبله في عمليات السرقة، وبتفتيشها ومكان إقامته ضبطت الأدوات التي تستخدم في السرقة وجهاز كمبيوتر محمول، وساعة نسائية وهاتف خلوي وأختام جميعها من بين المسروقات، إضافة إلى مبلغ مالي.

وبالتحقيق معه، اعترف أنه حضر إلى لبنان بتاريخ 12/6/2019، وفي اليوم التالي باشر بتنفيذ عمليات السرقة من داخل السيارات بعد أن استأجر سيارة لهذه الغاية، كما اعترف أنه نفذ أكثر من 11 عملية سرقة من داخل السيارات بواسطة الكسر والخلع ضمن محافظتي مدينة بيروت وجبل لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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