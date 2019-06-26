 
مباشر

لأول مرة.. تعيين امرأة لقيادة بعثة الناتو في العراق

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. تعيين امرأة لقيادة بعثة الناتو في العراق
www.45enord.ca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1m3

عين وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، الجنرال جيني كارينيان قائدة لبعثة حلف الناتو في العراق، والتي ستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

ومن المقرر أن تحل كارينيان محل الجنرال الكندي الآخر داني فورتينو في منصب القيادة للبعثة التي تضم نحو 580 عسكريا بينهم 250 كنديا، والتي تتولى مهام تدريب القوات المسلحة العراقية منذ الخريف الماضي.

إقرأ المزيد
لأول مرة.. امرأة في لجنة الناتو العسكرية
لأول مرة.. امرأة في لجنة الناتو العسكرية

تجدر الإشارة إلى أن جيني كارينيان ستكون القائدة الثانية للبعثة منذ إنشائها، وأول امرأة تتولى هذا المنصب.

ومن المعروف أن جيني كارينيان تخدم في الجيش الكندي منذ عام 1986، وقبل تعيينها لقيادة البعثة في العراق كانت قائدة الفرقة الثانية للقوات المسلحة الكندية.

وسبق لها أن خدمت في البوسنة ومرتفعات الجولان وأفغانستان.

المصدر: فرانس برس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"غلطة الشاطر" بـ400 مليار.. فمن هو الشاطر؟