لأول مرة.. تعيين امرأة لقيادة بعثة الناتو في العراق

عين وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، الجنرال جيني كارينيان قائدة لبعثة حلف الناتو في العراق، والتي ستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

ومن المقرر أن تحل كارينيان محل الجنرال الكندي الآخر داني فورتينو في منصب القيادة للبعثة التي تضم نحو 580 عسكريا بينهم 250 كنديا، والتي تتولى مهام تدريب القوات المسلحة العراقية منذ الخريف الماضي.

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تجدر الإشارة إلى أن جيني كارينيان ستكون القائدة الثانية للبعثة منذ إنشائها، وأول امرأة تتولى هذا المنصب.

ومن المعروف أن جيني كارينيان تخدم في الجيش الكندي منذ عام 1986، وقبل تعيينها لقيادة البعثة في العراق كانت قائدة الفرقة الثانية للقوات المسلحة الكندية.

وسبق لها أن خدمت في البوسنة ومرتفعات الجولان وأفغانستان.

المصدر: فرانس برس