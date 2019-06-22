لأول مرة.. امرأة في لجنة الناتو العسكرية

قالت المتحدثة باسم حلف الناتو أونا لونغيسكو، إن لويز ديديشن التي تحمل رتبة أميرال في القوات المسلحة النرويجية، أصبحت أول امرأة تنال عضوية اللجنة العسكرية لحلف الناتو.

وأضافت لونغيسكو، في تغريدة على تويتر: "تهانينا للأميرال لويز ديديشن - أول امرأة في لجنة الناتو العسكرية".

وتوحد اللجنة العسكرية لحلف الناتو، رؤساء أركان الدول الأعضاء في الحلف.

ويعتبر رئيس اللجنة العسكرية، بمثابة كبير المستشارين العسكريين للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وعن طريقه يتم نقل آراء القادة العسكريين إلى هيئات المنظمة المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية في الحلف.

المصدر: نوفوستي