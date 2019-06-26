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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters HAMAD I MOHAMMED
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله: "في تمام الساعة 22:20 من مساء اليوم تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية".

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وأضاف المتحدث أن الحوثيين يستمرون في إطلاق الطائرات دون طيار "لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين".

وأكد المالكي "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة" ضد الحوثيين و"تحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: واس

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