الحوثيون يعلنون استهدافهم مقر قيادة القوات الخاصة السعودية قبالة جازان

أعلن الحوثيون صباح الأربعاء عن إطلاقهم صاروخا باليستيا على مقر قيادة معسكر القوات الخاصة السعودية في الملاحيط عند جازان جنوبي المملكة.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى على "مقر القيادة في معسكر ما يسمى بالقوات الخاصة في الملاحيط قبالة جازان".

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ"المسيرة" بأن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف"، مشيرا إلى "وقوع ضحايا في الجانب السعودي".

هذا ولم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، ينفي أو يؤكد صحة هذه الأنباء.

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وكثف الحوثيون، الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد في الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ"عدوان" التحالف العربي.

وكانت الجماعة قد أعلنت في 19 مايو الماضي، أنها تنوي شن عمليات تستهدف 300 موقع حيوي وعسكري لقوات التحالف والمقاتلين الموالين للحكومة اليمنية والسعودية والإمارات.

المصدر: وكالات