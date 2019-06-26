 
مباشر
عاجل
وزير خارجية البحرين لـ RT: إذا نجحت هذه الخطة فسيتغير كل شيء في المنطقة

الحوثيون يعلنون استهدافهم مقر قيادة القوات الخاصة السعودية قبالة جازان

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهدافهم مقر قيادة القوات الخاصة السعودية قبالة جازان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1h0

أعلن الحوثيون صباح الأربعاء عن إطلاقهم صاروخا باليستيا على مقر قيادة معسكر القوات الخاصة السعودية في الملاحيط عند جازان جنوبي المملكة.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى على "مقر القيادة في معسكر ما يسمى بالقوات الخاصة في الملاحيط قبالة جازان".

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ"المسيرة" بأن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف"، مشيرا إلى "وقوع ضحايا في الجانب السعودي".

هذا ولم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، ينفي أو يؤكد صحة هذه الأنباء.

إقرأ المزيد
التحالف العربي: مقتل مقيم سوري في هجوم شنه الحوثيون على مطار
التحالف العربي: مقتل مقيم سوري في هجوم شنه الحوثيون على مطار "أبها"

وكثف الحوثيون، الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد في الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ"عدوان" التحالف العربي.

وكانت الجماعة قد أعلنت في 19 مايو الماضي، أنها تنوي شن عمليات تستهدف 300 موقع حيوي وعسكري لقوات التحالف والمقاتلين الموالين للحكومة اليمنية والسعودية والإمارات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الكوكايين يفر من العدالة.. من هو وما قصته؟