أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل مقيم سوري وإصابة 7 أشخاص بهجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة.

وقد أعلن الحوثوين في وقت سابق من الأحد، أنهم استهدفوا مطاري جازان وأبها السعوديين بطائرات مسيرة.

عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: نتج عن الهجوم الحوثي الإرهابي على #مطار_أبها_الدولي استشهاد مقيم سوري. #الإخباريةpic.twitter.com/OWAW8fcpGu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2019

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين إن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات "قاصف 2k" استهدفت مطاري أبها وجيزان.



وأكد المتحدث أن هذه العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطارين المذكورين.

وشدد المتحدث على أن هذا الاستهداف جاء ردا على ما أسماه جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي كان آخرها 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية.

المصدر: وسائل إعلام