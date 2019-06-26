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مصر.. وفاة أقدم برلماني في الوطن العربي

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة أقدم برلماني في الوطن العربي
Reuters
البرلمان المصري
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توفي اليوم الأربعاء، أقدم نائب برلماني في الوطن العربي، وشيخ مشايخ العرب في مصر ويدعى الحاج محمد عودة عن عمر ناهز 80 عاما.

مصر.. وفاة أقدم برلماني في الوطن العربي أقدم نائب برلماني في الوطن العربي

وبدأ عودة حياته السياسية سنة 71 نائبا عن دائرة شبرا الخيمة في مصر، وكان عمره لا يتعدى الثلاثين عاما، واستمر نائبا عن دائرته حتى عام 2010.

وكرم شيخ مشايخ العرب أبطال حرب أكتوبر في جلسة مشهودة من جلسات مجلس الشعب.

وطالب رئيس الوزراء الأسبق في مصر عاطف عبيد بالاستقالة عام 2010 نتيجة حادث قطار الصعيد المشهور.

المصدر: وكالات

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