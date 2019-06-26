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مسؤولة عراقية لـRT: الحكومة بدأت بمعالجة ملف أطفال ولدوا في مناطق "داعش"

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مسؤولة عراقية لـRT: الحكومة بدأت بمعالجة ملف أطفال ولدوا في مناطق
Reuters Rodi Said
عوائل وأطفال مقاتلي التنظيمات المسلحة - أرشيف
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كشفت مقررة لجنة الطفل والمرأة في مجلس النواب العراقي السابق، ريزان الشيخ، عن بدء حكومة العراق بمعالجة ملف الأطفال الذين ولدوا في مناطق كان "داعش" يسيطر عليها.

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وقالت، إن "الحكومة ستبدأ بمنح الأطفال الذين ولدوا في فترة وجود داعش وسيطرته على عدد من مناطق البلاد، الأوراق الثبوتية التي حرموا منها منذ تحرير مناطقهم".

وأضافت ريزان الشيخ، أن "الحكومة اعتمدت آليات خالية من الغبن وتغييب الحقوق، وأبعدت عن الملف المواقف الشخصية والعنصرية، وبالتالي سيحصل هؤلاء الأطفال على أوراق ثبوتية".

ويعاني أطفال عراقيون ولدوا في فترة سيطرة التنظيم، الذي دحر قبل عام ونصف العام في بلادهم، من صعوبات بالغة في الحصول على حقوقهم بالتعليم والطبابة، بسبب عدم امتلاكهم أوراقا شخصية رسمية.

المصدر: RT

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