بدأ القضاء المصري، أمس الثلاثاء، إعادة محاكمة الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي تسلمته السلطات المصرية من ليبيا نهاية الشهر الماضي.

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وسيحاكم عشماوي أمام القضاء العسكري بتهم تتضمن "تنفيذ عمليات إرهابية" ضد قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى 5 تهم أخرى.

ووفقا لصحيفة "الأهرام" الحكومية في مصر، فسيحاكم عشماوي على ذمة خمس قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيا، وتتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى مقتل 54 من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

وقضت محكمة عسكرية مصرية غيابيا عام 2017 على عشماوي بالإعدام بسبب تورطه مع "أنصار بيت المقدس" في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية - الليبية.

وكان عشماوي ضابطا في القوات الخاصة المصرية، لكنها اعتنق الفكر المتطرف عام 2012، واعتقلته قوات "الجيش الوطني الليبي" في 8 أكتوبر 2018 في درنة خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات الإسلامية التي كانت تسيطر على المدينة.

المصدر: الأهرام + وكالات