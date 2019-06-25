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خطيبة خاشقجي تدعو من جنيف إلى تحقيق دولي في قتله

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خطيبة خاشقجي تدعو من جنيف إلى تحقيق دولي في قتله
Reuters DENIS BALIBOUSE
خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي
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دعت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى فتح تحقيق دولي في قتله "المتعمد"، على خلفية تقرير أممي دعا إلى ذلك، مشيرة إلى أن مقتله شكل لها صدمة شخصية.

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وقالت خديجة جنكيز في فعالية على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "هناك حاجة ملحة لفتح تحقيق دولي في جريمة القتل".

وأضافت، أن "التحقيق الذي يجري في السعودية في الجريمة ليس شرعيا"، مشيدة بتقرير كالامار بوصفه "مهما" وساعد في "دعم القضية".

وعبرت خديجة عن أملها في رؤيته مرة أخرى "حيا يرزق"، وقالت: "لأنني لم أشاهد جثته كان لدي أمل في أن يكون مثلا محتجزا في مكان ما"، مشيرة إلى أن "الجريمة" شكلت لها "صدمة شخصية"، إلا أنها تتعدى كونها أمرا شخصيا.

وتابعت: "لا أريد أن يبقى الحادث على الورق فقط"، في إشارة إلى تقرير كالامار.

وأصدرت المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار تقريرا بعد تحقيق استمر ستة أشهر.

ودعت في التقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق دولي في القضية.

المصدر: أ ف ب

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