صحفي إسرائيلي يسخر من البحرينيين ويشهر جواز سفره أمام جمعية مكافحة التطبيع مع إسرائيل في المنامة

تناقلت مواقع عربية صورة لصحفي إسرائيلي يظهر فيها وهو يحمل جواز سفره أمام "الجمعية البحرينة لمكافحة التطبيع مع العدو الصهيوين" في المنامة.

وأثارت الصورة غضبا واسعا على ممارسات وسلوكيات الوفد الإعلامي الإسرائيلي الذي حط في المنامة لتغطية فعاليات ورشة البحرين للاستثمار في فلسطين التي انطلقت أعمالها اليوم، وسط مقاطعة بلدان عربية وتعهدات فلسطينية بإفشالها إلى جانب "صفقة القرن".

صحفي صهيوني يرفع جواز سفره أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، ساخراً منها.



أي عار هذا ؟!! pic.twitter.com/tlgBIYQcLB — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) 25 июня 2019 г.

وتأتي هذا التغريدة بعد ساعات من تغريدة لصحفي آخر، وهو يحمل زجاجة بيرة لبنانية، معلقا تحتها: "مع البيرة اللبنانية في البحرين. شرق أوسط جديد".

עם בירה לבנונית בבחריין. מזרח תיכון חדש pic.twitter.com/FlwShA43mF — Barak Ravid (@BarakRavid) 24 июня 2019 г.

واعتبر كثيرون تغريدة جواز السفر سخرية من البحرينيين، ووقاحة منقطعة النظير. وعلق المغرد تركي الشلهوب أن سلوك هذا الصحفي الإسرائيلي سخرية من البحرينيين، داعيا إلى طرده.

صحفي صهيوني يرفع جواز سفره أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، ساخراً منها.



أي عار هذا ؟!! pic.twitter.com/tlgBIYQcLB — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) 25 июня 2019 г.

وردا على الصحفي الإسرائيلي لجأ مواطنون بحرينيون إلى رفع علم فلسطين إلى جانب علم بلادهم، رفضا لورشة البحرين، الهادفة إلى تطبيق الشق الاقتصادي من صفقة القرن.

مواطنون بحرينيون يرفعون علم فلسطين إلى جانب علم البحرين.. رفضاً لخيانة النظام البحريني وتآمره على فلسطين وشعبها.. #يسقط_مؤتمر_البحرين .. pic.twitter.com/MhJZtGpSeN — نحو الحرية (@hureyaksa) 25 июня 2019 г.

وكان رافيد نشر اليوم صورة له وهو يعاقر "جعة لبنانية" في البحرين، وكتب تعليقا مرفقا يقول: "مع البيرة اللبنانية في البحرين. شرق أوسط جديد".

עם בירה לבנונית בבחריין. מזרח תיכון חדש pic.twitter.com/FlwShA43mF — Barak Ravid (@BarakRavid) 24 июня 2019 г.

وقبل ذلك، نشر صورة له في الطائرة، معلنا أنه متوجه إلى عمان في طريقه إلى البحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي "المثير للجدل".

المصدر: تويتر + RT