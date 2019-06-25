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موسكو تؤكد ضرورة رفع العقوبات عن الشركات العاملة مع سوريا

أخبار العالم العربي

موسكو تؤكد ضرورة رفع العقوبات عن الشركات العاملة مع سوريا
Reuters RONEN ZVULUN
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ذكر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أنه لفت خلال الاجتماع الأمني الثلاثي في القدس إلى ضرورة رفع العقوبات عن الشركات العاملة مع سوريا.

وقال باتروشيف في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء الذي جمعه مع نظيريه الأمريكي جون بولتون والإسرائيلي مئير بن شبات: "شددنا على أهمية تقديم الدعم الدولي لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، بما في ذلك من خلال رفع القيود والعقوبات الأحادية عن كيانات اقتصادية تعمل في سوريا أو تبدي اهتماما بالعمل هناك".

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كما جدد باتروشيف الدعوة إلى "ضرورة الكف عن استخدام سوريا حلبة للصراع بين أطراف خارجية، واتخاذ خطوات منسقة من أجل إحلال السلام في ذلك البلد، الذي لا يمكن لإسرائيل ضمان أمنها بمعزل عن أمنه واستقراره".

المصدر: وكالات

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