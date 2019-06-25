المغرب يعلن مشاركته في "مؤتمر البحرين"

أعلن المغرب رسميا مشاركته في "مؤتمر البحرين" الاقتصادي المقرر عقده اليوم وغدا في المنامة بدعوة من البحرين والولايات المتحدة، في ما بات يعرف بالشق الاقتصادي من "صفقة القرن".

وجاء في بيان صادر وزارة الخارجية المغربية أمس الاثنين، أن "مسؤولا من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل المغرب في المؤتمر".

وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تأتي "انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المغربيين تظاهروا الأحد الماضي في شوارع الرباط للتعبير عن رفضهم لخطة التسوية في الشرق الأوسط.

وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي، أن خطتها للسلام تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

المصدر: وكالة "المغرب العربي"