مقتل 3 وإصابة 18 شخصا بانقلاب حافلة ركاب في مصر

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي في مصر اليوم الثلاثاء.

وذكرت مواقع مصرية محلية أن الحادث وقع قرب ناحية كمين قرية بركة نتيجة انفجار إطار الحافلة.

صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 فى انقلاب أتوبيس ركاب بطريق قنا نجع حمادىhttps://t.co/Jqb6ZFasFzpic.twitter.com/Z2S48OweNn — اليوم السابع (@youm7) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

المصدر: "اليوم السابع"