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مقتل 3 وإصابة 18 شخصا بانقلاب حافلة ركاب في مصر

أخبار العالم العربي

مقتل 3 وإصابة 18 شخصا بانقلاب حافلة ركاب في مصر
AFP
صورة من الأرشيف
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لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي في مصر اليوم الثلاثاء.

وذكرت مواقع مصرية محلية أن الحادث وقع قرب ناحية كمين قرية بركة نتيجة انفجار إطار الحافلة.

المصدر: "اليوم السابع"

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