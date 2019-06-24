بومبيو يبحث ملف إيران مع ولي عهد أبوظبي

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملف الإيراني.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى الإمارات عبر حسابها على "تويتر" بأن بومبيو، الذي وصل أبوظبي اليوم الاثنين، بأنه ناقش مع محمد بن زايد "التصدي للخطر الإيراني في المنطقة".

خلال لقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ناقش وزير الخارجية مايك بومبيو التصدي للخطر الإيراني في المنطقة.@SecPompeo@MohamedBinZayedpic.twitter.com/eyxIeLjly8 — US Mission to UAE (@USAinUAE) June 24, 2019

وقبل ذلك ذكرت السفارة أن بومبيو يعتزم مناقشة "تشكيل تحالف عالمي بهدف التصدي لإيران" مع الشركاء الإماراتيين.

رحب ستيف بوندي، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بوزير الخارجية مايك بومبيو لدى وصوله إلى #أبوظبي، حيث سيجتمع مع شركائنا الإماراتيين لمناقشة تشكيل تحالف عالمي بهدف التصدي إلي #إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب.#USAinUAEpic.twitter.com/UyJpCiDSy0 — US Mission to UAE (@USAinUAE) June 24, 2019

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من وراء بناء هذا التحالف حماية خطوط إمدادات النفط في الخليج، وذلك في أعقاب استهداف ناقلات النفط قرب السواحل الإماراتية في مايو الماضي وفي خليج عمان هذا الشهر، وحملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عنه.

المصدر: RT، رويترز