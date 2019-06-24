أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر قد انطلقت بقوة لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الرابعة في مجال الصناعة وحتى تصبح إحدى الدول المصدرة لها.

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وأضاف مدبولي خلال زيارته لمصنع مرسيدس في ألمانيا، أن مصر لم تكن مواكبة للثورات الصناعية السابقة وهو ما دفع الحكومة الحالية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة الجديدة، موضحا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، يسعى حاليا لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في كل الجامعات لمواكبة ما يتم من صناعة في بلدان العالم.

وأكد رئيس الوزراء أن الطلاب المصريين لا يقلون ذكاء عن منافسيهم في الدول الأخرى وذلك بشهادة العالم الذي يؤكد تفوق الطلاب المصريين في مجالات الصناعة الذكية والمتطورة، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع القيادة السياسية للاهتمام بالتدريب والتأهيل للطلاب المصريين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

المصدر: وكالات



