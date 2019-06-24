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أبو تريكة وهتاف الدقيقة 22

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أبو تريكة وهتاف الدقيقة 22
Reuters
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أثار الهتاف باسم اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من مباراة كأس الأمم الإفريقية الافتتاحية بالقاهرة، ردود أفعال متباينة، ففيما انتقده البعض بشدة، احتفى به آخرون.

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وأعرب الكثير من النشطاء عن مساندتهم للهتاف باسم نجم الكرة المصرية السابق أبو تريكة، وعدد البعض خصاله، وامتدح وطنيته وحبه لبلاده في حين وصفه منتقدوه بأنه يمثل ويتظاهر بالوطنية.

وفي هذا الخضم الذي تشنج فيه البعض، دعا نشطاء إلى عدم تحميل هتاف المشجعين باسم أبو تريكة أي صبغة سياسية، والتعامل مع مثل هذه الظاهرة من دون تشنج، وذلك لما يحظى به هذا النجم الكروي المصري السابق من احترام وتقدير من الكثيرين من المشجعين.

اللافت في هذا السياق أن رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة موجهة ضده تقول: "هتاف أبو تريكة ممكن يجيب جلطة لأمثال سوايرس".

ساويرس، علّق على ذلك بنفي ما ذهب إليه غريمه، بل وقال إنه كان يهتف مع الهاتفين، مضيفا في لهجة دبلوماسية قوله أبو تريكة يظل بطلنا.

من جانبه، رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على أحد المتابعين بشأن علاقته بـ"محمد أبو تريكة" لاعب النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر.

ووجه أحد المتابعين سؤالا لعلاء مبارك قال فيه: "طيب بالنسبة لي أبوتريكة مش ممكن زي مقولت كوكاكولا تقول أبوتريكة مع الرغم إني والله ما إخواني ولا أعرف حاجة في السياسة أصلاً بس تعاملت مع أبو تريكة شخصيا والله راجل معتدل جدا".

وأجاب "علاء" بقوله: "كلام في المجال الرياضي أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ساهم مع باقي اللاعبين في إحراز الكثير من البطولات للأهلي والمنتخب ولا يستطيع أحد أن ينكر ما قدمه أبو تريكة في مجال الرياضة فهو نجم وعلامة مميزة في كرة القدم المصرية والأفريقية.

المصدر: RT

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