أثار الهتاف باسم اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من مباراة كأس الأمم الإفريقية الافتتاحية بالقاهرة، ردود أفعال متباينة، ففيما انتقده البعض بشدة، احتفى به آخرون.

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وأعرب الكثير من النشطاء عن مساندتهم للهتاف باسم نجم الكرة المصرية السابق أبو تريكة، وعدد البعض خصاله، وامتدح وطنيته وحبه لبلاده في حين وصفه منتقدوه بأنه يمثل ويتظاهر بالوطنية.

لا طبعا ده انا كنت بهتف معاهم .. هو يظل ابو تريكة بطلنا .... https://t.co/40ALZbAgjk — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 22, 2019

وفي هذا الخضم الذي تشنج فيه البعض، دعا نشطاء إلى عدم تحميل هتاف المشجعين باسم أبو تريكة أي صبغة سياسية، والتعامل مع مثل هذه الظاهرة من دون تشنج، وذلك لما يحظى به هذا النجم الكروي المصري السابق من احترام وتقدير من الكثيرين من المشجعين.

هتاف الجماهير المغربية لإرهابي القلوب محمد ابوتريكة في الدقيقة 22 من لقاء المنتخب المغربي ضد ناميبيا



pic.twitter.com/MUepzZvDRt — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) June 23, 2019

اللافت في هذا السياق أن رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة موجهة ضده تقول: "هتاف أبو تريكة ممكن يجيب جلطة لأمثال سوايرس".

لا أمانع عندما يحيى جمهور ذكرى زملائه سواء ضحايا استاد بورسعيد او ضحايا استاد الدفاع الجوي لكن لا أفهم مغزى تحية الجمهور لابوتريكة ف الدقيقة ٢٢..فلماذا لا يحيوا الحضري ف الدقيقة الأولى أو أحمد حسن ف الدقيقة ١٧ او حسام حسن ف الدقيقة التاسعة او بيبو ف الدقيقة العاشرة.. ليه أبوتريكة — Shady Eisa (@ShadyEisa) June 22, 2019

ساويرس، علّق على ذلك بنفي ما ذهب إليه غريمه، بل وقال إنه كان يهتف مع الهاتفين، مضيفا في لهجة دبلوماسية قوله أبو تريكة يظل بطلنا.

صدق من لقب محمد أبوتريكة بأمير القلوب pic.twitter.com/sbXWmeYVFG — HaDi (@Hadieesta) June 21, 2019

من جانبه، رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على أحد المتابعين بشأن علاقته بـ"محمد أبو تريكة" لاعب النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر.

ووجه أحد المتابعين سؤالا لعلاء مبارك قال فيه: "طيب بالنسبة لي أبوتريكة مش ممكن زي مقولت كوكاكولا تقول أبوتريكة مع الرغم إني والله ما إخواني ولا أعرف حاجة في السياسة أصلاً بس تعاملت مع أبو تريكة شخصيا والله راجل معتدل جدا".

طيب بالنسبة لي ابوتريكة مش ممكن زي مقولت كوكاكولا تقول ابوتريكة مع الرغم اني وللة ما اخواني ولا اعرف حاجة في السياسة اصلا بس اتعملت مع ابو تريكة شخصيا وللة راجل معتدل جدااا — حمادة (@01128585869) 23 июня 2019 г.

وأجاب "علاء" بقوله: "كلام في المجال الرياضي أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ساهم مع باقي اللاعبين في إحراز الكثير من البطولات للأهلي والمنتخب ولا يستطيع أحد أن ينكر ما قدمه أبو تريكة في مجال الرياضة فهو نجم وعلامة مميزة في كرة القدم المصرية والأفريقية.

كلام فى المجال الرياضى : ابوتريكة نجم النادى الاهلى والمنتخب الوطنى ساهم مع باقى اللاعبين فى احراز الكثير من البطولات للأهلى وللمنتخب ولا يستطيع احد ان ينكر ما قدمه تريكة فى مجال الرياضة فهو نجم وعلامة مميزة فى كرة القدم المصرية والافريقيةً . ...... — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 23 июня 2019 г.

المصدر: RT