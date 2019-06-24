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الحشد الشعبي يؤمن الحدود العراقية مع سوريا

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي يؤمن الحدود العراقية مع سوريا
Reuters ALAA AL-MARJANI
جندي عراقي على الحدود مع سوريا
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أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي، تنفيذ عملية أمنية لتأمين 120 كلم من الحدود الممتدة بين محافظات الأنبار ونينوى مع سوريا.

وقال الحشد في بيان نشره على "تويتر"، إن "قيادة الأنبار للحشد الشعبي اللواء 19 نفذت عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا".

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وأضاف البيان، أن "قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية وبضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة، وعدد من الأودية في الشريط الحدودي مع سوريا".

وأعلنت بغداد ودمشق في مايو الماضي، الاتفاق على عمل الجيش السوري من الجانب السوري، والحشد الشعبي من الجانب العراقي، بشكل متواز لطرد المسلحين من المنطقة الحدودية بين البلدين.

المصدر: الموقع الرسمي للحشد الشعبي

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