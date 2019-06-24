الحشد الشعبي يؤمن الحدود العراقية مع سوريا
أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي، تنفيذ عملية أمنية لتأمين 120 كلم من الحدود الممتدة بين محافظات الأنبار ونينوى مع سوريا.
🔺#عاجل— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) June 24, 2019
قوات #الحشد_الشعبي تنفذ عملية تفتيش وتأمين الشريط الحدودي مع #سوريا وعلى طول 120 كيلو متر ، شاملا بذلك وادي #صواب وقرية #صويب و #البو_خليفة وباقي اودية الممتدة على الشريط الحدودي #العراق#الانبار#الموصل#نينوىpic.twitter.com/P3ed0It3wj
وقال الحشد في بيان نشره على "تويتر"، إن "قيادة الأنبار للحشد الشعبي اللواء 19 نفذت عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا".
وأضاف البيان، أن "قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية وبضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة، وعدد من الأودية في الشريط الحدودي مع سوريا".
وأعلنت بغداد ودمشق في مايو الماضي، الاتفاق على عمل الجيش السوري من الجانب السوري، والحشد الشعبي من الجانب العراقي، بشكل متواز لطرد المسلحين من المنطقة الحدودية بين البلدين.
المصدر: الموقع الرسمي للحشد الشعبي