"العسكري الانتقالي" يشكل لجنة عليا للاتصال بالحركات المسلحة

أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني قرارا يقضي بتشكيل لجنة عليا "للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام بالبلاد وفق أسس ورؤى مشتركة".

وقضى القرار الصادر عن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بتعيين الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيسا للجنة، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.‎

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ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فقد أعلنت قيادات بارزة بقيادة "المجلس العسكري" خلال الفترة الماضية، أن هناك جهودا لإكمال عملية السلام بالبلاد من خلال الاتصال بالحركات المسلحة، والانفتاح للتفاوض معها.

ويشهد السودان إلى جانب الأزمة السياسية وتبعات عزل عمر البشير، نزاعا مسلحا منذ 2003 في إقليم دارفور راح ضحيته 300 ألف شخص، وخلّف 2.5 مليون نازح، وفقا لبيانات أممية.

المصدر: وسائل إعلام سودانية