وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى إسرائيل

وصل أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إلى تل أبيب اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع روسي أمريكي إسرائيلي ثلاثي غير مسبوق حول الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تركز لقاءات باتروشيف مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات في القدس اليوم وغدا، على الملف السوري، حيث يشكل الحضور الإيراني في سوريا أهم هواجس الحكومة الإسرائيلية.

#BREAKING: Head of Russian NSC Nikolai Patrushev has landed in Israel, ahead of a 3-way summit between Israel-US-Russia (In the pic; With Israel's head of NSC Meir Ben Shabat) pic.twitter.com/BW3whJPEbv — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 24, 2019

وصرح باتروشيف في وقت سابق بأن موسكو ستشرح للجانبين الأمريكي والإسرائيلي موقف طهران من تسوية الأزمة السورية، علما بأن إيران لعبت دورا كبيرا في محاربة الإرهاب في سوريا.

كما من المتوقع أن تركز المباحثات الأمنية الثلاثية على التوتر الحاصل مؤخرا بين واشنطن وطهران في الخليج.

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وذكر بولتون خلال مؤتمر صحفي في القدس أمس الأحد أن الاجتماع سيشكل إحدى مراحل التحضير للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يعقد على هامش "قمة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية نهاية الأسبوع الحالي.

المصدر: وكالات