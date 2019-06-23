غوغل تعود إلى القاهرة

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر مع لينو كاتاروزي المدير التنفيذي لغوغل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سبل تفعيل التعاون بين الوزارة وغوغل، بعد انقطاع.

وركز الجانبان على سبل توظيف غوغل استثماراتها المستقبلية في مصر وإفريقيا، وخاصة فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

وأشاد كاتاروزى بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر بعد الإجراءات التشريعية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ما يحفز شركته على إعادة افتتاح مكتبها فى القاهرة قريبا، وضخ استثمارات جديدة مشيرا إلى أن الشركة تعمل على دعم رواد الأعمال والابتكار.

وذكر أن الشركة تعمل على إنشاء "غوغل كامبس" في القاهرة، ليوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات الناشئة، حيث تدير غوغل مقرات مشابهة في عواصم أخرى في عدد من الدول بينها لندن ومدريد وبرلين.

القاهرة - ناصر حاتم