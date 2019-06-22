نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: نريد حكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة لحكومة منتخبة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي"، على حاجة البلاد لحكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

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وقال حميدتي مخاطبا الجماهير، إن "المجلس لم يقل إنه لن يتفاوض، ولكن لا يمكن أن يأخذوا 67 بالمئة من عدد مقاعد المجلس التشريعي".

وأضاف قائد قوات الدعم السريع: "قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ومهما حاولوا الإيقاع بيننا وبين الجيش لن يزيدونا إلا تماسكا".

وشدد المسؤول السوداني على أن السعودية والإمارات ومصر تساعد السودان في تجاوز أزمته، و"لا تتدخل" في الشؤون الداخلية للبلد.

وتظاهر مئات السودانيين في عدد من عواصم الولايات للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين مع استمرار حالة الاضطراب منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

واحتشد المحتجون في مدن "ود مدني" و"الأبيض" و"بورتسودان"، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، بالإضافة إلى تظاهر العشرات في العاصمة الخرطوم وهم يلوحون بعلم بلادهم وسط هتافات تنادي بالسلطة المدنية.

المصدر: RT