ذكرت مصادر مصرية لـRT، أن مجهولين شنوا هجوما مسلحا على عمال مدنيين قرب مطار العريش الدولي بمحافظة سيناء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، حالة بعضهم حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وقع في منطقة أبو طبل بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، وأن العمال تابعون لإحدى شركات المقاولات التي تطور المنطقة.

وذكرت أن الهجوم استهدف موقعا تحت الإنشاء تابعا لجهات أمنية مصرية قرب كمين "البطل 14"، الذي تم استهدافه أول أيام العيد، وهي منطقة تتم تغطيتها بالمنشآت لمكافحة العمليات الإرهابية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن المصرية إلى المنطقة بحثا عن المسلحين، كما تم إغلاق الطريق الدولى في وسط سيناء.

المصدر: RT