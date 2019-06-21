جنبلاط يسأل ترامب: إلى أين؟

وجه رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، سؤالا "غريبا" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته "حاكم أمريكا".

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وسأل جنبلاط في تغريدة له عبر "تويتر": "إلى أين؟ وأضاف: "اليوم أكثر من أي وقت مضى يحضرني هذا السؤال".

وتابع جنبلاط قائلا: "إلى أين يجر "حاكم أمريكا" العالم؟، وإلى أين يجرونا أمثاله في لبنان"؟

الى اين نعم الى اين .اليوم اكثر من اي وقت مضى يحضرني هذا السؤال .الى اين يجر العالم حاكم اميركا والى اين يجروننا امثاله في لبنان pic.twitter.com/dfAUsEtLWH — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 21, 2019

ومن المعروف في لبنان، أن سؤال "إلى أين؟"، هو علامة فارقة تميز الخطاب السياسي للزعيم الاشتراكي، الذي اتخذ من موقع التواصل الاجتماعي "توتر" مؤخرا، منصة لإبداء آرائه في شتى المواضيع السياسية والاجتماعية، في لبنان والعالم.

ويأتي كلام جنبلاط الموجه إلى ترامب، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعدما إسقاط الحرس الثوري طائرة مراقبة أمريكية، وكادت واشنطن أن توجه ضربة إلى 3 مواقع إيرانية أمس الخميس، قبل أن يتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قراره.

المصدر:RT