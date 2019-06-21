بالصور.. تظاهرات حاشدة في الأردن ضد "صفقة القرن"

تظاهر آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نصرة للفلسطينيين، ورفضا لـ"صفقة القرن" و"مؤتمر البحرين" الذي سيعقد في المنامة الأسبوع المقبل.

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وخرجت في العاصمة الأردنية عمان، وغيرها من المدن، عقب صلاة الجمعة، حشود من المتظاهرين بدعوة من الحركة الإسلامية، هتفت أن "الشعب الأردني لن يسمح بتنفيذ صفقة القرن"، وهتفت الحشود ضد اتفاقية وادي عربة ورفضا لـ"صفقة القرن وورشة البحرين".

وستستضيف المنامة يومي 25 و26 يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية"، وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضهما له.

ومن المتوقع أن تركز الخطة، التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "صفقة القرن"، على حث الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.

المصدر: وسائل إعلام أردنية