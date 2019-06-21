مصادر لـRT: الأمن المصري يلغي كافة الأنشطة في الكنائس تحسبا "لهجمات أنصار مرسي"

أفادت مصادر في الكنيسة المصرية بأن أجهزة الأمن ألغت اليوم الجمعة كافة الأنشطة والشعائر الكنسية لتقتصر على قداديس الصلاة، تحسبا لأي "اعتداءات قد يشنها أنصار مرسي على الكنائس".

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وأشارت المصادر في تصريحات لـRT، إلى أن هذا الإجراء تم بشكل احترازي على خلفية دعوات أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر وإقامة صلاة الغائب في أول جمعة بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وعززت قوات الأمن المصرية تواجدها في الميادين الكبرى بالقاهرة والمحافظات خاصة محافظة الشرقية وقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق.

وأفاد شهود بأن عددا من أفراد العمليات الخاصة ومدرعات الشرطة انتشروا داخل القرية، فيما أكدت مصادر أمنية أن صلاة الجمعة، تمت دون حدوث أي أحداث تعكر صفو الأمن.

وقالت الباحثة في شؤون الأقباط جورجيت شرقاوي في تصريح لـRT، إن إلغاء كافه الأنشطة الكنسية اليوم إجراء طبيعي في ظل سحب قوات الأمن لتأمين مباراة الافتتاح لبطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق اليوم، وذلك تحسبا لأي عمل إرهابي بسبب التهديدات عقب وفاة مرسي.

ناصر حاتم

المصدر: RT