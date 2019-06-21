"هاكرز" أتراك يخترقون موقع "الأهرام" في مصر وينشرون عبارات عن مرسي (صورة)

تعرض موقع جريدة "الأهرام" الحكومية في مصر، لمحاولة اختراق من مهاجمين وقراصنة أتراك، على خلفية وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته، وفق ما ذكره مسؤول في الصحيفة.

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وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن قراصنة أتراك حاولوا اختراق الموقع الخاص بالجريدة اليومية، لكن المؤسسة نجحت في السيطرة على الأمر في أسرع وقت، وتم غلقه بشكل مؤقت بهدف تأمينه، وسيعود للعمل مجددا في أقرب وقت ممكن.

وأشار سلامة إلى أن "جماعة الإخوان تسعى بكل ما أوتيت من قوة لاستهداف مؤسسات الدولة المصرية والنيل منها، وقد تجلى ذلك في محاولاتها السابقة باختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "ما تقوم به الجماعة ما هو سوى نتاج لحالة التخبط التي تعانيها بعدما باءت محاولاتها التخريبية بالفشل إذ تتصدى لها الدولة بقوة".

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد تعرضت في سبتمبر 2018، للاختراق.

المصدر: RT