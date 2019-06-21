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الحوثيون يعلنون عن "تقنيات" لا تستطيع المنظومات الأمريكية التعامل معها

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن
Reuters MOHAMED AL-SAYAGHI
عناصر من قوات الحوثيين في صنعاء
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن لديها تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية التعامل معها، لتترك عسير ونجران وجيزان السعودية في مرمى ضرباتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع: "لدينا تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية التعامل معها".

وأضاف: "صواريخنا الباليستية والمجنحة والطيران المسير بأنواعه بإمكانها ضرب أي هدف على طول وعرض الجغرافيا السعودية"، موضحا أن ضرباتهم لن تقتصر على عسير ونجران وجيزان في حال "استمر التصعيد".

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وأكد أن "الجماعة تمتلك القدرة على الإنتاج المستمر من الصواريخ والطائرات المسيرة تجعل اليمن قادرا على الصمود ليس لأشهر قادمة وإنما لسنوات"، وأن "لليمن كامل الحق والمشروعية في الرد على المعتدي طالما استمر في عدوانه".

المصدر: قناة "المسيرة"

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