التحالف العربي يعلن قصفه أهدافا عسكرية للحوثيين شمال الحديدة

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، توجيه ضربات لأهداف عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية شمال مدينة الحديدة.

وأكد بيان للتحالف، أن "الأهداف كانت عبارة عن قوارب مفخخة جهزت لأعمال إرهابية، وتهديد الملاحة الدولية".

وشدد البيان على أن القصف جاء وفقا للقانون الدولي وقواعده العرفية، مطالبا المدنيين، بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

واتهم التحالف الحوثيين بأنهم "يتخذون من المواقع المدنية شمال مدينة الحديدة نقاطا لعملياتهم".

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وأكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.

وأوضح المالكي، أن جماعة الحوثي "تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة"، مشيرا إلى كشف وإسقاط هذه الطائرات.

المصدر: RT + الإخبارية