كشف الفلكي السعودي والخبير في رصد الأهلة محمد بن ردة الثقفين، أن فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي قد بدأ فلكيا اليوم الجمعة.

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وأوضح الفلكي السعودي أن ذلك جاء بناء على "حساب المعطيات الفلكية لدورة الأرض في فلكها حول الشمس حيث تتعامد الشمس ظاهريا على مدار خط السرطان لمدة أربعة أيام فلكية، فيما تعاود نزولها تدريجيا ناحية مدار خط الاستواء، يقابلها دخول فصل الشتاء في المنتصف الجنوبي للكرة الأرضية في وقت واحد على مدار خط الجدي".



ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الخبير المتخصص قوله: "فصل الصيف يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية على النحو التالي: عشرة أيام من شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، و23 يوما من شهر محرم، لتكون بذلك مدة الصيف ثلاثة أشهر وأربعة أيام فلكيا".



وتوقع الفلكي بالنسبة للطقس في السعودية: "درجات الحرارة سوف ترتفع تدريجيا، وقد تتجاوز 52 درجة مئوية خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، وخاصة على السواحل الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة ومنخفضاتها وسواحلها، وغالبا ستكون الأجواء شديدة الغبار في المنطقة الوسطى، وخاصة المجاورة للمناطق الصحراوية".

كما لفت إلى أن "حج هذا العام سيدخل في فصل الصيف، وستكون درجات الحرارة مرتفعة على المشاعر المقدسة (عرفات ومنى والمزدلفة ومكة المكرمة) خلال فترات الظهيرة"، وحث منظمي الحج على العناية بتجهيزات مكيفات التبريد في المخيمات وأبخرة الماء لتلطيف الأجواء، وخاصة يوم الوقوف بعرفة وتوزيع الشمسيات على الحجاج تجنبا لضربات الشمس.

المصدر: "سبق"