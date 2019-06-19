أعلنت الحكومة العراقية أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات السعودية ينص على منح المواطنين العراقيين تأشيرات الحج من سفارة المملكة في بغداد بعد توقف لهذه العملية دام أكثر من 30 عاما.

وأفادت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن رئيسها، خالد العطية، توصل إلى اتفاق مع السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز بن خالد الشمري، على منح تأشيرات الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حسن فهد الكناني، في تصريح صحفي، أن "العطية التقى السفير السعودي في بغداد... وجرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".

وأضاف الكناني أن "الهيئة بذلت جهودا كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، إذ كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان".

وقدم العطية شكره للشمري "لمساهمته الكبيرة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة التي تعزز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وتخفف العبء على الهيئة".

المصدر: RT