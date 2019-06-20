قال منافس الرئيس المصري السابق في الانتخابات الرئاسية موسى مصطفى موسى، إن 40 حزبا مصريا اجتمعت لبحث الرد على تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شؤون مصر.

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وأضاف موسى وهو رئيس حزب الغد المصري، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد": "الديكتاتور أردوغان قدم نفسه كإخواني وليس كرئيس جمهورية"، مؤكدا أهمية مواجهة أردوغان ومنظمة هيومان رايتس ووتش.

وتابع المرشح الرئاسي السابق: "لن نسمح بالتطاول على مصر، والجميع متكاتف مع الرئيس السيسي لننطلق إلى مرحلة جديدة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، خلال محاكمته في قضية التخابر مع جهات أجنبية.

المصدر: صدى البلد