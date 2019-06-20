لأول مرة.. جامعات سعودية تتفوق على إسرائيلية في التصنيف الدولي

في إنجاز غير مسبوق، احتلت بعض الجامعات السعودية مراتب أرفع من الجامعات الإسرائيلية المنافسة لها في قائمة تصنيف دولية للمؤسسات التعليمية.

وأظهرت قائمة تصنيف جامعات العالم لعام 2020 والتي أعدتها شركة Quacquarelli Symonds (QS) البريطانية أن الجامعة العبرية في القدس التي احتلت المرتبة الـ162 في القائمة، متراجعة بثماني نقاط عن معدلها للعام السابق، لا تزال الجامعة الإسرائيلية الوحيدة التي تتفوق على جميع الجامعات السعودية في القائمة.

وتضم قائمة أفضل 500 جامعة في العالم أيضا ثلاث جامعات إسرائيلية أخرى، وهي جامعة تل أبيب (المرتبة 219) وجامعة تخنيون في حيفا (المرتبة 257) وجامعة بن غوريون في النقب (المرتبة 419).

أما بخصوص الجامعات السعودية الثلاث التي دخلت قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، فتتصدرها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المرتبة 186، وقد حققت قفزة بـ45 نقطة، خاصة أنها احتلت المرتبة الـ360 فقط عام 2013.

تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود، فقد حلتا في المرتبتين الـ200 و281 على التوالي، كما أصبحت جامعة الملك خالد وجامعة أم القرى قاب قوسين من دخول القائمة.

كما حققت جامعة خليفة الإماراتية قفزة كبيرة بـ47 نقطة، لتحتل المرتبة الـ268، تليها جامعة الإمارات (المرتبة 329) والجامعة الأمريكية في الشارقة (المرتبة 371).

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الجامعات الخليجية تعزز مواقعها في القائمة عاما تلو آخر، وإذا استمرت هذه النزعة فإن الجامعات السعودية ستتجاوز أول جامعة إسرائيلية في القائمة العام المقبل.

المصدر: RT + هآرتس