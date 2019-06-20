محاكمة علاء وجمال مبارك تعود إلى "نقطة الصفر"

أعلن مصدر قضائي مصري أن محاكمة علاء وجمال مبارك والمتهمين في قضية الفساد المالي المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، ستعود لنقطة البداية وتبدأ إجراءاتها من جديد.

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وأوضح المصدر وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه "بعد قبول طلب الرد المقدم ضد المحكمة التي كانت تنظر في القضية، لن تتمكن المحكمة من استكمال جلساتها وفقا للقانون، بعد قبول طلب الرد الذي أقامه المحام المدعي بالحق المدني في القضية".

وأضاف المصدر: "محكمة الاستئناف ستحدد دائرة جديدة للنظر في القضية وتبدأ إجراءات ومرافعات جديدة، وتعد هذه المرة الثانية التي تبدأ فيها القضية من نقطة الصفر بذات الطريقة".

وسبق وقبلت محكمة الاستئناف في سبتمبر الماضي طلب رد المحكمة التي كانت تنظر بالقضية آنذاك، والذي قدمه حينها دفاع علاء وجمال مبارك والمتهم ياسر الملواني، وأسندت المحاكمة للدائرة التي نظرت فيها حتى تم ردها هي الأخرى من قبل أحد المدعين بالحق المدني وقضت الاستئناف بقبول طلب الرد مجددا.

ونظرت قضية "التلاعب بالبورصة" على مدار السنوات الماضية، ويواجه المتهمون فيها اتهامات تتعلق بالاشتراك في جرائم تربح والحصول على ملايين الجنيهات من خلال بيع أحد البنوك.

يذكر أن علاء وجمال مبارك أخلي سبيلهما في هذه القضية، خلال انعقاد جلساتها بضمان مالي قبل عدة أشهر.

المصدر: "الوطن"