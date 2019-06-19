مبعوث ترامب للشرق الأوسط يتهم حركة "فتح" بإفساد "صفقة القرن"

اتهم جيسون غرينبلات، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، "فتح"، بإفساد فرصة للتعايش، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية.

ونشر غرينبلات تغريدة على صفحته بموقع "توتير" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "فتح تفشل فرصة أخرى للتعايش وما يجب أن يكون أمرا طبيعيا".

وأضاف: "لا يمكن بناء السلام على قاعدة أسستها فتح.. ومن أجل تحقيق السلام تجب تسوية القضايا العديدة.. ويجب تشجيع التعايش".

Fatah spoils another opportunity for co-existence & what could/should be the norm. Peace can't be built on current foundation maintained by Fatah. In order to achieve peace, many issues must be addressed, including this. Co-existence should be encouraged. https://t.co/CUg5LMvypi — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) June 18, 2019

وأكدت حركة "فتح "ومجلسها الثوري مرارا وتكرارا على رفض "صفقة القرن"، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرضها على الشعب الفلسطيني من أجل تثبيت الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

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ورفضت الحركة المشاركة في مؤتمر البحرين المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

كما عبرت عن استهجانها لإعلان دول عربية موافقتها على المشاركة في ورشة البحرين، مؤكدة أن ذلك "يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة والمشاركة فيها، كونها إحدى خطوات تنفيذ صفقة القرن التي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بالبحرين، بينها السعودية والإمارات ومصر، بينما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما.

ومن المتوقع أن تكشف واشنطن يومي 25 و26 يونيو الجاري في "مؤتمر البحرين"، عن الشق الاقتصادي لما يسمى بـ"صفقة القرن" التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي يرفضها الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT + وكالات