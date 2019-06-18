 
مباشر

العراق.. سقوط صاروخ على مجمع يستضيف عسكريين أمريكيين في الموصل

أخبار العالم العربي

العراق.. سقوط صاروخ على مجمع يستضيف عسكريين أمريكيين في الموصل
السومرية نيوز
منصة أطلق منها صاروخ يقط على الجانب الأيسر من مدينة الموصل العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m08a

سقط صاروخ، مساء الثلاثاء، على مجمع أمني في مدينة الموصل العراقية، حسبما أفادت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني محلي.

وذكر المصدر أن صاروخا من "نوع كاتيوشا" سقط على مجمع القصور الرئاسية في الجانب الأيسر من الموصل، فيما طمأن قائد عمليات نينوى، نومان الزوبعي، أهالي المحافظة وأكد أن "الوضع تحت السيطرة".

وقال مصدر أمني لاحقا لـ"السومرية" إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وقيادة عمليات الجيش والشرطة والأمن الوطني عثرت على منصة الصاروخ الذي أطلق قبل قليل في الموصل".

وأضاف أن "الصاروخ أطلق من أيمن الموصل لاستهداف أحد مقار الأجهزة الأمنية في الجانب الأيسر".

وأشار المصدر إلى أن سقوط الصاروخ لم يسفر عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

يذكر أن مجمع القصور يستضيف مجموعة من المدربين العسكريين الأمريكيين، وسقط الصاروخ بعد يوم من سقوط عدد من الصواريخ من نوع مماثل على معسكر التاجي، الذي توجد فيه قوات أمريكية، شمالي العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: السومرية نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برلمانية تونسية ترفض قراءة الفاتحة على روح محمد مرسي