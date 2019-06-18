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متحديا ترامب.. سيناتور أمريكي يتحرك لمنع بيع الأسلحة للسعودية

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متحديا ترامب.. سيناتور أمريكي يتحرك لمنع بيع الأسلحة للسعودية
Reuters ERIN SCOTT
السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي روبرت مينينديز
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أطلق السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي روبرت مينينديز عملية لعرقلة خطط البيت الأبيض لبيع أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة 8 مليارات دولار.

وطلب مينينديز، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من المجلس أن يبدأ فورا بدراسة قرار لمنع بيع الصواريخ الموجهة الدقيقة للسعودية.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ بأن المشرعين بحثوا اليوم كيفية التصويت على القرار وموعده.

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وقال مينينديز إن السعودية استخدمت الصواريخ الموجهة لـ "قتل أعداد مجهولة من المدنيين الأبرياء خلال حملتها المستمرة في اليمن".

ويقول مؤيدو القرار إنه سيكون هناك تأييد كاف في مجلسي الكونغرس لتمرير القرار. لكن تحويله إلى القانون سيتطلب تصويت ثلثي الأعضاء في كل من المجلسين لصالحه لتجاوز الفيتو المحتمل الذي من المتوقع أن يفرضه الرئيس دونالد ترامب على أي قرار من هذا القبيل.

وقدم أعضاء في الكونغرس خلال الشهر الأخيرة 22 قرارا ضد بيع الأسلحة للسعودية وإعادة النظر في الصفقة بين واشنطن والرياض.

المصدر: رويترز

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