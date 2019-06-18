مستشار الأمن الوطني العراقي لـRT: خلافات حول الوزارات الأمنية وتشكيل الحكومة سينتهي خلال إسبوعين

كشف مستشار الأمن الوطني العراقي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في لقاء خاص مع RT، وجود خلافات بخصوص تشكيل الحكومة سيما فيما يتعلق بالوزارات الأمنية.

وقال في حوار مع الزميل سلام مسافر خلال برنامج "قصارى القول" أنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين إغلاق ملف تشكيل الحكومة العراقية بشكل كامل، مشيرا إلى أن القوى السياسية اتفقت فيما بينها.

وأكد المسؤول العراقي وجود خلافات حول بعض الوزارات وخاصة الأمنية ووزارة العدل.

وفي رد على سؤال بخصوص إحداث مناصب جديدة في حكومة عادل عبد المهدي، بين الفياض أن تلك المسألة تعود إلى رئيس الحكومة بناء على تفاهمات الكتل السياسية.

جدير بالذكر أن مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض يرأس وفدا رفيع المستوى يشارك في أعمال اللقاء الدولي العاشر لرؤساء أجهزة الاستخبارات في جمهورية باشكورتوستان الروسية.

وردا على سؤال بشأن التقارير التي تتحدث عن حرائق المحاصيل الزراعية ووصفها المسؤولون العراقيون بأنها متعمدة، صرح فالح الفياض بأن هذه الحرائق تأخذ عدة أشكال، قسم منها متعمد قد يكون تنظيم "داعش" وراءه خاصة في المناطق الغربية، وقسم ثان طبيعي.

وأكد مستشار الأمن الوطني العراقي، أن حجم المساحات التي اجتاحتها الحرائق على كامل الأراضي العراقية لا يمثل رقما مهما بالنسبة للمساحات التي تم الانتهاء من حصادها وتسويقها عن طريق وزارة التجارة.

وأفاد رئيس هيئة الحشد الشعبي بأن محاصيل هذا العام (2019) تجاوزت محاصيل العام 2018، في حجم إنتاج الحبوب.

وتابع قائلا: "لا نحب أن نضغط على أنفسنا ببعض هذه الحرائق ونتكلم عن تهديد للأمن الغذائي في العراق".

ولمزيد من التفاصيل يمكن لمتابعينا الكرام، مشاهدة اللقاء كاملا في الفيديو التالي:

المصدر: RT