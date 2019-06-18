المتحدث باسم مجلس النواب المصري يرد بحدة على أردوغان بشأن وفاة مرسي

رد المتحدث باسم مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، معتبرا أنها تدخل سافر في شؤون مصر.

وقال حسب الله، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ونقلته وسائل إعلام محلية، إن "ثورة الشعب المصري العظيم في 30 يونيو عام 2013 قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها".

ووصف حسب الله أردوغان بـ"الطاغية والديكتاتور الذى ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، وحول سجون تركيا إلى سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة، وتحالفه مع قوى الشر والظلام والإرهاب ممثلة في جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب المصري: "بعد سقوط هذه الجماعة المارقة اتجه أردوغان إلى الهجوم الحاد على مصر في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا، لكن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن مصر دولة كبيرة لها دورها الريادي والمحوري بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية".

وأعلنت النيابة العامة المصرية أن الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش من السلطة يوم 3 يوليو 2013، توفي يوم الاثنين جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبي القاهرة في القضية المعروفة إعلامية بـ "التخابر مع حماس"، فيما أوضح مصدر طبي لاحقا أن الرئيس المصري الأسبق فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وحمل أردوغان السلطات المصرية بقيادة السيسي المسؤولية عن وفاة مرسي، واصفا الرئيس المصري الحالي بالديكتاتور، فيما أعرب عن شكوكه بخصوص رواية القاهرة عن ملابسات وفاة مرسي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية