الحوثيون يعلنون عزمهم بدء تفتيش السفن في موانئ الحديدة برقابة أممية

أعلنت "حكومة الإنقاذ الوطني" المشكلة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ قريبا تنفيذ اتفاق آلية العمل للتفتيش في موانئ الحديدة غرب اليمن، برقابة أممية.

وقال وزير النقل في حكومة الإنقاذ (التابعة للحوثيين)، زكريا الشامي، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء: "تم الاتفاق على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة، وسيبدأ التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة برقابة أممية"، بدلا عن إجراءات التفتيش في جيبوتي للسفن المتوجهة إلى اليمن.

وطالب الشامي الأمم المتحدة "بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من الالتزامات بموجب بنود اتفاق ستوكهولم"​​​.

وكانت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هادي المعترف بها دوليا قد أبلغت، في مارس الماضي، الأمم المتحدة احتجاجها، على عقدها اجتماعا مع الحوثيين، لمناقشة إجراءات تفتيش السفن في موانئ الحديدة، معتبرة أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

وأضافت أن "إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في أغسطس 2015، ووافق عليها الأمين العام في الشهر ذاته بموجب قرار مجلس الأمن 2216، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران".

المصدر: سبوتنيك