 
مباشر

"الأونروا": 211 مليون دولار إجمالي العجز لهذا العام

أخبار العالم العربي

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m03u

حذر مفوض عام وكالة "الأونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بيير كرينبول، من عجز مالي في ميزانية الوكالة لعام 2019 يبلغ 211 مليون دولار، وناشد الدول المانحة الوفاء بتعهداتها.

إقرأ المزيد
ترامب يرهن تمويل
ترامب يرهن تمويل "الأونروا" بعودة الفلسطينيين للمفاوضات مع الإسرائيليين

ولفت المسؤول الأممي لـ "الأونروا"، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية المنعقدة بمنطقة البحر الميت، غرب العاصمة الأردنية عمان، إلى أن الوكالة تعمل مع الدول المانحة لتأمين هذا المبلغ.

وعن إجمالي ما تحتاجه "الأونروا" لهذا العام، قال إنها تحتاج إلى 1.2 مليار دولار.

وفي 31 أغسطس 2018، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف تمويلها كليا لـ"الأونروا"، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات إسرائيلية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معهد ستوكهولم يضع النووي الإسرائيلي تحت المجهر!