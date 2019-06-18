"الأونروا": 211 مليون دولار إجمالي العجز لهذا العام

حذر مفوض عام وكالة "الأونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بيير كرينبول، من عجز مالي في ميزانية الوكالة لعام 2019 يبلغ 211 مليون دولار، وناشد الدول المانحة الوفاء بتعهداتها.

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ولفت المسؤول الأممي لـ "الأونروا"، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية المنعقدة بمنطقة البحر الميت، غرب العاصمة الأردنية عمان، إلى أن الوكالة تعمل مع الدول المانحة لتأمين هذا المبلغ.

وعن إجمالي ما تحتاجه "الأونروا" لهذا العام، قال إنها تحتاج إلى 1.2 مليار دولار.

The Advisory Commission of UNRWA convenes for a second day in Jordan to discuss support to the Agency. Read more here: https://t.co/CPovhKsFh8pic.twitter.com/dBaYNTqkXv — UNRWA (@UNRWA) 18 июня 2019 г.

The Advisory Commission of the United Nations Relief and Works Agency Meeting convenes today in Jordan! UNRWA donors from all over the world will get a look into the triumphs & challenges facing Palestine refugees in all 5 fields of UNRWA operations. #UNRWA#forPalestinerefugeespic.twitter.com/KQC3BNlscu — UNRWA (@UNRWA) 17 июня 2019 г.

وفي 31 أغسطس 2018، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف تمويلها كليا لـ"الأونروا"، بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات إسرائيلية.

المصدر: وكالات