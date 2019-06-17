مصر.. الأمن ينتشر بشكل مكثف لحماية المنشآت الحيوية

انتشرت قوات الأمن المصرية بشكل مكثف لحماية المنشآت الحيوية ضمن خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

واجتمع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، مع القيادات الأمنية في مصر، وأكد أن ملف البطولة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي وجه كافة أجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات التي تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.

واستعرض الوزير المصري محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية وامتدت عناصرها إلى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما المحافظات التي تحتضن فعاليات البطولة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والضيوف والجماهير، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الرياضية وإحكام الرقابة على الطرق والمحاور وتسهيل دخول وخروج المشجعين للمباريات.

المصدر:RT