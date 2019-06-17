أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت، مساء اليوم الاثنين، هجوما جديدا استهدف مطار "أبها" الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي وقد أصابت أهدافها بدقه عالية".

وأضاف سريع أن العمليات "عطلت الملاحة الجوية في المطار"، مشيرا إلى أن قوات الحوثيين ستعلن تفاصيل الهجوم خلال الساعات القادمة.

فيما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن سريع قوله إن العمليات نفذت بواسطة طائرات مسيرة من طراز "قاصف k2"، وهو نفس السلاح الذي استخدم في الهجمات السابقة مؤخرا.

وهذا الهجوم هو الثاني الذي نفذه الحوثيون اليوم مستهدفين مطار "أبها" الدولي، وسبق أن توعد سريع بأن تطال عملياتهم ضد السعودية "أهدافا حساسة في آماكن أخرى" لا تتوقعها سلطات المملكة.

المصدر: RT + وكالات