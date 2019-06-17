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"الدفاع التركية": شويغو وأكار يبحثان الوضع في إدلب

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AFP Russian Defence Ministry / Vadim SAVITSKY
وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار بحثا خلال اتصال هاتفي الوضع في محافظة إدلب السورية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن الوزيرين "تبادلا الآراء حول الإجراءات الضرورية لتحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة، وقبل كل شيء في إدلب"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

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وأكد الجانبان تمسكهما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في أستانا وسوتشي.

واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية في سبتمبر الماضي على إجراءات لتحقيق الاستقرار في إدلب.

وفي الفترة الأخيرة توترت الأوضاع في إدلب مع تكثيف الجماعات المسلحة لهجماتها، فيما أعربت تركيا عن قلقها إزاء عمليات الجيش السوري في إدلب.

المصدر: الأناضول

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