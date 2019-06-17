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مصادر: واشنطن لن تدعو مسؤولين إسرائيليين لحضور ورشة البحرين

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مصادر: واشنطن لن تدعو مسؤولين إسرائيليين لحضور ورشة البحرين
AFP MANDEL NGAN
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كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض لا يخطط لدعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور المؤتمر التنموي الخاص بفلسطين والمعروف إعلاميا باسم "ورشة البحرين".

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لوكالة "رويترز" أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى عقد المؤتمر بعيدا عن السياسة.

وقال المسؤول: "نحن ندعو رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين. ونود أن نبعده (المؤتمر) عن السياسة قدر الإمكان".

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وأشار إلى أن ممثلي أوساط الأعمال الفلسطينية من المتوقع أن يحضروا المؤتمر، دون مشاركة مسؤولين حكوميين، بعدما أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمبادرة التي يقودها جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تعقد "الورشة الاقتصادية" في المنامة يومي 25 و26 يونيو الجاري. ويهدف هذا المؤتمر إلى التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، حسبما أعلنت واشنطن.

وقد دعت الولايات المتحدة عددا من الدول العربية لحضور المؤتمر، الذي رفضته فلسطين، ووصفته بـ "المؤامرة على الشعب الفلسطيني"، كما أعلن العراق ولبنان أنهما لن يحضرا المؤتمر.

المصدر: رويترز

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