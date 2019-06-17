لقي مهندس زراعي مصري مصرعه، بعد أن صدمته سيارة تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب عن إحدى دوائر محافظة أسيوط كان يقودها طفل!

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد بإلقاء القبض على الطفل بعد دهسه المهندس أحمد صلاح الذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه للمستشفى بسيارة الإسعاف.

وبفحص السيارة تبين أنها ملك للنائبة سهير الحادي عن دائرة مركز أبو تيج، وأن السيارة يقودها طفل يبلغ من العمر 13 عاما، غير مؤهل للقيادة.

ووثق مقطع فیديو متداول، لحظة دھس السيارة التي كان يقودھا الطفل بسرعة جنونیة المھندس الزراعي، فیما ھرعت مجموعة من المواطنین إلى موقع الحادث لإنقاذ المھندس.

وأثار الحادث ضجة كبرى وحالة غضب شديدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الذين استنكروا مسألة السماح لطفل بقيادة سيارة.

المصدر: وكالات