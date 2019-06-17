كشفت وسائل إعلام سعودية أن فرق البحث الفلبينية توصلت إلى معلومات مهمة قد تقود لفك لغز اختفاء الطيار السعودي عبد الله الشريف منذ شهر كامل.

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ورجحت مصادر وفق صحيفة "عكاظ" أن تسهم المعلومات الجديدة في الكشف خلال 48 ساعة، عن مكان الطائرة المفقودة منذ 17 مايو والتي كان على متنها الطيار السعودي صحبة شخص آخر فلبيني.

وتأتي المعلومات الجديدة بعد أن درس مختصون خط سير الطائرة المفقودة وسرعتها ولحظة فقدان الاتصال بها ومعلومات أخرى تم التوصل إليها خلال عمليات البحث.

ونقلت الصحيفة السعودية عن عائلة الطيار المفقود تأكيدها أن "تلك المؤشرات جاءت بعد تحليل المعلومات المتوافرة عن حادثة الاختفاء، باستخدام أحدث الأجهزة لتغطية منطقة البحث المحددة في البحر وفي جزيرة (أوكسيدنتال ميندور)، بمساحة إجمالية تقدر بـ21 كيلومترا وعرض 7 كيلومترات".

وأكدت العائلة أن فرق البحث والإنقاذ لم تعثر على أي حطام أو أشلاء أو متعلقات خاصة بالطائرة تحت أو فوق الماء.

وكان الطيار السعودي عبد الله الشريف فُقد خلال طلعة تدريبية مع مدربه الفلبيني، منذ 30 يوما، ولم يتم العثور عليهما أو على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو متعلقات.

الطيار السعودي المفقود كان في الفلبين مع شقيقه يدرسان الطيران على نفقتهما الخاصة، وأثناء طلعة تدريبية في 17 مايو، انقطع أثر عبد الله الشريف ومدربه والطائرة التي كانا يقودانها.

وذكرت عائلة الطيار المفقود أن المعلومات التي بحوزتها تقول إنه تم العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة الفلبيني، وبطاقات مصرفية وصور له مع أحد الصيادين.

ولفتت العائلة إلى أن المعلومات التي لديها تفيد بأنَّ الطائرة مختفية وهي "لم تتحطم"، وأن عبد الله الشريف ومرافقه المدرب الفلبيني على قيد الحياة.

المصدر: عكاظ